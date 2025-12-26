Colombia: 105.000 extranjeros inadmitidos por sospecha de ser agresores sexuales

Las dudas acerca de las intenciones de estos extranjeros surgieron durante los procedimientos de control migratorio en los que estas personas no pudieron sustentar de “manera clara y coherente el propósito de su viaje”; incluso se reportaron varios casos en los que en las inspecciones de equipaje se encontraron artículos sexuales.

Otro de los mecanismos que alertaron a las autoridades locales fueron las alertas emitidas por agencias internacionales que se activaron ante la presencia de ofensores sexuales de menores de edad.

A estas indecisiones se sumaron a lo largo del año la negativa para el ingreso al país de otros 3.368 ciudadanos extranjeros por razones como falta de documentación y visado, información falsa, por razones de seguridad nacional o por no tener un boleto de avión de salida del país.

Los ciudadanos venezolanos fueron los extranjeros con el mayor número de inadmisiones en todas las causales con 696 casos, seguidos de Estados Unidos (486), República Dominicana (316), Cuba (179), México (164), Ecuador (163), China (146), Perú (115), India (56) y Haití (50), entre otros.

Mientras que fueron expulsados del país 222 personas, en su mayoría venezolanos (127), seguidos dominicanos (40), ecuatorianos (12), estadounidenses (7), iraníes (4), mexicanos (4), chilenos (3), españoles (3) y otras nacionalidades (22).

(ANSA).