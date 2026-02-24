Colombia: 11 asesinatos de activistas sociales y 12 masacres en inicio de 2026

Los casos se registraron en 10 departamentos del país, señaló la estatal al precisar que en Antioquia (noreste) se reportaron dos casos.

La Defensoría también informó que en el primer mes del año se reportaron 12 masacres que dejaron 63 víctimas en acciones cometidas en ocho departamentos, con Antioquia nuevamente como la región más violenta con tres casos.

"Reiteramos el llamado a las autoridades competentes para adoptar medidas urgentes, integrales y efectivas de prevención y protección que garanticen la vida, la integridad y la labor de quienes defienden los derechos humanos en el país", pidió la Defensoría.

Según la oenegé Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en 2025 fueron asesinados en el país 187 activistas sociales y de derechos humanos, mientras que se reportaron 78 masacres en las que perdieron la vida 256 personas. (ANSA).