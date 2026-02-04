Colombia: 170 municipio en riesgo por violencia y fraude para elecciones

La información de la MOE se desprende de una investigación elaborada por un equipo integrado por 37 analistas e investigadores pertenecientes a 17 universidades, centros de pensamiento, observatorios y organizaciones no gubernamentales especializadas.

El estudio señaló que de los 170 municipios en "riesgo electoral" al menos 81 están en riesgo extremo, 51 en riesgo alto y 38 en riesgo medio, relacionados con factores indicativos de fraude y violencia.

Las zonas donde se concentran esos riesgos para los electores y los candidatos son el noreste del departamento de Antioquia (noroeste), el sur de Bolívar (norte), el Pacífico, el norte del Cauca (suroeste), varios municipios de Meta, Caquetá y Guaviare (sur), y las regiones media y baja del Putumayo (sur).

La investigación divulgada este miércoles advirtió que desde 2018 hay un leve aumento de los factores de violencia en esas zonas, que estarían relacionadas con la baja implementación del acuerdo de paz con las extintas Farc y los "vacíos" de seguridad en esos territorios por parte del Estado.

"Las violencias son cada vez más locales y fragmentadas.

Están asociadas al control de economías ilegales, que podrían interferir en la competencia electoral y en el ejercicio libre del voto", aseguró Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia de la MOE. (ANSA).