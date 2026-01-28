Colombia: 30.000 barriles de crudo en vilo por "guerra comercial" con Ecuador

Así lo señaló este martes el presidente de la estatal petrolera colombiana Ecopetrol, Ricardo Roa, al precisar la cifra del crudo que hace tránsito por una parte del oleoducto ecuatoriano hacia el puerto de Esmeraldas.

El funcionario señaló que por el oleoducto ecuatoriano se mueven 10.000 barriles de crudo de Ecopetrol y el resto corresponde a tres compañías privadas, entre ellas la canadiense Parex Resources, y "si uno coloca todo el balance de todas las producciones de quienes están allí teniendo operación, a través de ese oleoducto, pues sumamos unos 30.000 barriles", puntualizó.

Frente a este caso, Roa dijo que seguramente Colombia activará los mecanismos legales dispuestos en la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para dirimir este tipo de situaciones, toda vez que hay un acuerdo comercial de las petroleras con Ecuador.

"Esa es otra medida que estamos apoyando desde el gobierno, pero ojalá lo que esperamos es que rápidamente se sienten las cancillerías y por la vía diplomática podamos resolver rápidamente el conflicto", confió el funcionario en declaraciones a Caracol Radio.

La ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, anunció la expedición de una resolución que aumentó de US$3 a US$30 por barril el uso del SOTE, para el transporte de petróleo colombiano, en medio de las tensiones económicas desatadas entre los dos gobiernos, luego del alza del 30% de los aranceles. (ANSA)