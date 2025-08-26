Colombia: 34 militares retenidos en El Guaviare

“Respecto al secuestro de 34 militares en el área rural de El Retorno, Guaviare, obedece a la acción ilegal, delictiva, de unas personas vestidas civil que dicen retener a unos militares; no, no los están reteniendo, eso va contra su voluntad y eso es un secuestro”, afirmó hoy el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en conferencia de prensa.

El ministro aseguró que la retención de los uniformados atenta contra la "protección de otros colombianos" e interrumpe una operación militar contra "la principal amenaza que delinque" en esa región, en referencia a Néstor Gregorio Vera Fernández "Iván Mordisco", jefe máximo del Estado Mayor Central (EMC), señalado del atentado de la semana anterior con coche bomba en el que murieron seis personas y resultaron heridas 78 más en Cali (suroeste).

Sánchez aseguró que la retención de los militares haría parte de una suerte de retaliación del EMC por la muerte en combates de uno de los mandos medios de esa organización Willinton Vanegas Leyva "Dumar", en zona rural de El Retorno (Guaviare), un operativo que dejó un total de diez presuntos disidentes muertos y el arresto de dos más, detalló hoy el jefe de la cartera de Defensa.

“Esperamos que a través de la Defensoría del Pueblo, de la MAPP/OEA (Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, NDR), también le hemos hecho un llamado a la ONU para que liberen, suelten, a nuestros militares, para poder continuar protegiendo a todos los colombianos”, reclamó Sánchez.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró este martes que no se puede "normalizar que delincuentes encadenen a nuestros soldados y policías en la selva" y reclamó acciones contundentes de parte del gobierno "para proteger la vida de quienes defienden la nuestra". (ANSA).