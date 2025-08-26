Colombia: 34 militares retenidos en El Guaviare
- 1 minuto de lectura'
“Respecto al secuestro de 34 militares en el área rural de El Retorno, Guaviare, obedece a la acción ilegal, delictiva, de unas personas vestidas civil que dicen retener a unos militares; no, no los están reteniendo, eso va contra su voluntad y eso es un secuestro”, afirmó hoy el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en conferencia de prensa.
El ministro aseguró que la retención de los uniformados atenta contra la "protección de otros colombianos" e interrumpe una operación militar contra "la principal amenaza que delinque" en esa región, en referencia a Néstor Gregorio Vera Fernández "Iván Mordisco", jefe máximo del Estado Mayor Central (EMC), señalado del atentado de la semana anterior con coche bomba en el que murieron seis personas y resultaron heridas 78 más en Cali (suroeste).
Sánchez aseguró que la retención de los militares haría parte de una suerte de retaliación del EMC por la muerte en combates de uno de los mandos medios de esa organización Willinton Vanegas Leyva "Dumar", en zona rural de El Retorno (Guaviare), un operativo que dejó un total de diez presuntos disidentes muertos y el arresto de dos más, detalló hoy el jefe de la cartera de Defensa.
“Esperamos que a través de la Defensoría del Pueblo, de la MAPP/OEA (Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, NDR), también le hemos hecho un llamado a la ONU para que liberen, suelten, a nuestros militares, para poder continuar protegiendo a todos los colombianos”, reclamó Sánchez.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró este martes que no se puede "normalizar que delincuentes encadenen a nuestros soldados y policías en la selva" y reclamó acciones contundentes de parte del gobierno "para proteger la vida de quienes defienden la nuestra". (ANSA).
Otras noticias de Colombia
- 1
“Somos ocho, hay chicos”: el drama de una familia que estará varada en Buenos Aires 48 horas por el paro de controladores
- 2
El Gobierno declaró en situación de crisis a una obra social y fijó un plazo para presentar un plan de contingencia
- 3
Santiago del Estero: un piloto de 26 años murió en un choque en cadena en plena carrera de motos
- 4
La campaña en Gaza está convirtiendo a Israel en un Estado paria