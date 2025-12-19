Colombia: 393 ataques con drones desde el año pasado, Ejército

Así lo reveló este viernes el general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército colombiano, quien sostuvo que a partir de la inclusión de los drones la "guerra" en el país "cambió" y las tropas están en camino a modernizar sus defensas para hacerle frente a este tipo de ataques.

"La guerra cambió, esta es una guerra distinta a la que veníamos enfrentando desde hace años y es una capacidad que los bandidos adquieren de manera fácil en el mercado internacional, porque estos drones se adquieren hasta por internet, le adaptan estos artefactos explosivos y proceden a hacer afectaciones a las bases fijas y las estaciones policía", explicó el oficial a Blu Radio.

Señaló que el Ejército ha ido escalando en sus mecanismos de defensa, primero con entrenamiento a los uniformados para repeler este tipo de ataques, con tecnología para detectar e inhibir esos aparatos que ya está en varias bases, pero no abarca todas aún, y finalmente con un sistema de radares y armas autónomas, que por ahora no está en el presupuesto militar.

En la víspera el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) atacó con drones una base de entrenamiento militar, lo que causó la muerte a seis uniformados y heridas a 31 más, cinco de los cuales están bajo cuidado de especialistas.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reafirmó hoy que el gobierno acudirá a la "urgencia manifiesta", un mecanismo que le permite contratar sin necesidad de licitación, para adquirir nuevos sistemas antidrones, para lo cual se invertirán cerca de US$260 millones. (ANSA).