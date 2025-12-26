Colombia: 48 homicidios en Navidad, mayoría por riñas

"Sin embargo, la preocupación frente a la intolerancia, 54% de estos hechos se dan por motivo precisamente de malos comportamientos, riñas, muchas veces entre familiares", señaló el general Helbert Benavides, jefe nacional de Administración de Recursos.

El oficial dijo que durante la celebración navideña, que se extendió hasta la madrugada de este 25 de diciembre, la Policía recepcionó 30.326 llamadas a su línea telefónica de emergencia 123; de esa cifra, 16.273 fueron por "comportamientos contrarios a la convivencia, como exceso en el ruido y riñas", lo que llevó a que se impusieran 400 comparendos.

Benavides dijo que a lo largo de diciembre se redujeron en un 8% los homicidios en todo el país, además de una baja del 30% de los casos de violencia intrafamiliar y del 50% en feminicidios. (ANSA).