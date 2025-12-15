Colombia: 51 acciones del ELN, mayoría "terrorismo mediático"

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró este lunes que el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha ejecutado 51 acciones hasta hoy, luego de anunciar un paro armado nacional, al advertir que el 75% de esos actos es "terrorismo mediático".

"Esta amenaza criminal y terrorista contra todos los colombianos ya registra 51 eventos, 38 de los cuales, o sea el 75%, es más de terrorismo mediático, como colocar una bandera de ese grupo narcocriminal, pintar un vehículo, y eso eleva el terror a través de las redes sociales", afirmó Sánchez.

Sostuvo que el paro armado del ELN es un "ataque directo al pueblo colombiano", al recordar que al menos una persona murió en un atentado a la estación de Policía de la población de Puerto Santander, en el departamento de Norte de Santander (noreste), atribuido a esa organización, así como heridas a una mujer por la activación de una motocicleta-bomba en un peaje, en el departamento de La Guajira (norte).

Sánchez dijo que las autoridades ofrecen hasta US$50.000 de recompensa por información que advierta de eventuales atentados y hasta US$130.000 por datos para dar con la ubicación de un miembro del ELN conocido con el alias de "Negro Mina", quien ha publicado videos de amenazas contra la ciudadanía.

En la víspera, el presidente, Gustavo Petro, aseguró que la orden a las tropas es atacar al ELN, grupo que justificó el paro armado como una protesta por el despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Mar Caribe.

Para el jefe de la cartera de Defensa los argumentos en este caso del ELN son absurdos, al sostener que esa es una organización que experta en "cinismo terrorista" y "esto no es un rechazo a un gobierno extranjero, es una amenaza al pueblo colombiano y a los más vulnerables", afirmó en declaraciones a Blu Radio. (ANSA).