Colombia: 58 uniformados muertos en ataques guerrilleros, Petro

"La ventaja aérea la tiene el narcotráfico, que puede comprar eso en efectivo y por miles, y nuestro aparato administrativo no lo hace. Llevo tres años pidiendo sistemas antidrones y tenemos unas decenas", advirtió el mandatario, durante la ceremonia de presentación de la nueva cúpula militar en Bogotá.

El jefe de Estado sostuvo que no se puede seguir exponiendo a las tropas a este tipo de sistemas, que son una adaptación local de drones de uso comercial o recreativo a los que se les instalan sistemas para llevar cargas explosivas que son arrojadas sobre las tropas.

Así ocurrió días atrás en un ataque contra un batallón de entrenamiento del Ejército en el departamento del Cesar, en el norte del país, en el que murieron siete militares y 30 más resultaron heridos, atribuido al grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN).

"No se pueden exponer las tropas ante los narcotraficantes y, por tanto, necesitamos antidrones ya; como sea", reclamó Petro. (ANSA).