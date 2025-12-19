Colombia, 6 militares muertos y 28 heridos en ataque del ELN

"Rechazo con total contundencia la acción terrorista del ELN empleando drones y lanzamiento de artefactos explosivos contra una base militar del Ejército colombiano, con la lamentable pérdida de seis de nuestros militares y por lo menos unos 28 militares heridos que se encuentran en valoración y atención médica", escribió el ministro en X.

El ataque contra la base militar perteneciente al Batallón de Infantería N.º 14, en el municipio de Aguachica, departamento del Cesar (norte), es el segundo enfrentamiento de la guerrilla con las fuerzas de seguridad en una semana, con al menos ocho soldados muertos.

"Aunque en este año se han inhibido alrededor de un 95% de ataques con drones, esta amenaza ha crecido exponencialmente y a una velocidad muy rápida, lo cual pone en grave riesgo la seguridad nacional", agregó Sánchez.

El presidente, Gustavo Petro, anunció que acudirá a la "urgencia manifiesta", un mecanismo que le permite al gobierno contratar de manera directa y sin necesidad de licitación ante situaciones apremiantes, sistemas antidrones y contrarrestar este tipo de ataques que cada vez son más comunes.

Para tal efecto, la administración Petro invertirá cerca de US$260 millones, precisó el Jefe de Estado, que ordenó la compra inmediata.

"Las fuerzas militares de Colombia actuarán con toda determinación y con todas sus capacidades para someter al frente Camilo Torres Restrepo, así como a toda estructura criminal en cualquier lugar del territorio nacional protegiendo a los ciudadanos y cumpliendo con el marco que establece la ley", aseguró el almirante Francisco Cubides, comandante general de las fuerzas militares, al referirse al atentado. (ANSA).