Colombia: 6 muertos y 7 heridos en ataque a helicóptero

Al menos seis policías de Colombia habrían muerto y siete más estarían heridos, tras el ataque contra un helicóptero de esa institución, por parte de un grupo armado ilegal, mediante el uso de un dron en zona rural de Almalfi, departamento de Antioquia, noroeste del país.

“Las primeras informaciones indican que 6 uniformados murieron y otros 7 resultaron heridos. Están a la espera de aeronaves que los saquen de la zona y permitan atenderlos con prontitud”, aseguró el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en su cuenta de X.

Rendón fue el primero en avisar del atentado, al sostener que los uniformados fueron atacados cuando ejercían labores de seguridad a un grupo de erradicadores de cultivos de hoja de coca en esa zona de su departamento.

Por su parte, el presidente, Gustavo Petro, dijo en redes sociales que “hasta el momento hay un técnico muerto”, y atribuyó el hecho al llamado Clan del Golfo, mientras que Rendón aseguró que el ataque lo perpetraron disidentes al mando de Alexander Díaz “Calarcá”.

El jefe de Estado aseguró que las autoridades habrían decomisado una tonelada de cocaína al Clan del Golfo, en la zona del Golfo de Urabá, también en Antioquia, y la “reacción” habría sido el ataque al helicóptero de la Policía.

“En referencia a este ataque, todas las capacidades de las FuerzasMilCol y la PoliciaColombia fueron desplegadas para garantizar la extracción del personal en tierra, brindar apoyo aéreo y neutralizar a los criminales responsables. Una vez se tenga total claridad de lo sucedido, informaremos al país”, afirmó el ministro del Defensa, Pedro Sánchez, que también atribuyó el ataque al Clan del Golfo, pero no dio información sobre víctimas.

El jefe de la cartera de Defensa solo señaló que la aeronave se incendió y afectó de manera “crítica a nuestros policías”.

Sánchez añadió que “no nos van a doblegar ante el terror.

Nos levantamos y avanzamos de la mano de toda Colombia para desmantelar a estos criminales y proteger la vida de nuestra población".