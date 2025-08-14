Colombia: 64 niños reclutados por grupos armados colombianos

Se trata de 36 niños y 28 niñas, precisó la Defensoría, que añadió que se trata de "64 vidas arrebatadas a la infancia. 64 sueños interrumpidos. 64 futuros obligados a vivir una guerra que no les pertenece".

De estos menores obligados a tomar las armas, al menos 39 pertenecen a comunidades indígenas, cuatro son afrocolombianos y 21 no se reconocen como parte de un grupo étnico.

En 2024, la Defensoría reportó el reclutamiento forzado de 596 menores de edad, 365 de ellos niños y 232 niñas. Los guerrilleros disidentes del Estado Mayor Central fueron los principales ejecutores de esta práctica atroz con 240 casos, seguido de otros grupos disidentes con 180 casos y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con 28 casos.

"No podemos ser indiferentes. Defendamos sus derechos y unamos esfuerzos para que cada niña y cada niño crezca libre, en paz y con la oportunidad de construir su propio camino", afirmó la Defensoría. (ANSA).