Colombia: 7 muertos y dos heridos en accidente de tránsito

"En este momento nos reportan siete personas fallecidas, entre ellas un niño de 9 años que estaba en un hogar sustituto del Instituto de Bienestar Familiar; hay dos heridos, uno de ellos de gravedad, que está en estos momentos en la clínica San Rafael y la otra que está siendo trasladada al Hospital Susana López de Valencia, con un trauma de tórax", confirmó Johnny Hoyos, subsecretario de Salud del Cauca.

Las causas del accidente, que provocó el incendio del tractocamión tras el impacto, son objeto de investigación por parte de las autoridades, aunque la prensa local recogió testimonios de personas que presenciaron el siniestro en los que advirtieron de alta velocidad e invasión de carril.

"Hacemos un llamado a reforzar las acciones de prevención en las vías: cumplir los límites de velocidad, respetar las normas de tránsito y promover una conducción responsable es fundamental para evitar nuevos hechos que sigan cobrando más vidas", expresó este martes el Ministerio de Transporte, al dar cuenta del accidente (ANSA).