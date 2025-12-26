Colombia: 792 personas lesionadas con pólvora en diciembre

La cifra significa un aumento del 0,9% respecto a los datos reportados en el mismo periodo de 2024, señaló el INS, que agregó que del total de personas lesionadas, al menos 260 (32,8%) eran menores de edad, de ellos en 30 casos estaban acompañados por adultos alicorados.

La mayoría de los casos ocurrieron en los departamentos de Antioquia (115, noroeste), Norte de Santander (46, noreste), Cauca (45, suroeste), Atlántico (41, norte) y Cundinamarca (40, centro); mientras que en Bogotá se reportaron 64 lesionados.

El reporte oficial señaló que el principal tipo de lesión fue la quemadura (88,8%), seguido de la laceración (52,2%), en tanto que el tipo de pólvora pirotécnica que generó más heridos es llamado "tote" (31,6%), una gota de fósforo blanco adosada a un papel que genera ruido y chispas al ser rastrillado contra el piso o una superficie rugosa.

La legislación colombiana establece una serie de prohibiciones para la venta y uso de este tipo de pólvora y graves sanciones a los padres de menores de edad lesionados; sin embargo, cada año durante la Navidad se repiten los accidentes y heridos por esta causa. (ANSA).