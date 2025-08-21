Colombia: 8 muertos y 8 heridos en atentado a helicóptero

A ocho aumentó la cifra de muertos por el ataque a un helicóptero de la policía colombiana, al parecer mediante el uso de un dron en zona rural de Amalfi (Antioquia), en hechos atribuidos a un grupo de las disidencias de las extintas FARC.

La cifra fue actualizada por el presidente, Gustavo Petro, quien añadió que la suma de heridos también se elevó a ocho.

"Tenemos la lamentable noticia de ocho miembros de la policía muertos y ocho heridos, en el helicóptero cuya misión era llevar personal para erradicación de cultivos de hoja de coca en Amalfi", precisó Petro en su cuenta de X.

Inicialmente, el mandatario habló de una sola víctima, mientras que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, advirtió que los fallecidos eran seis y los heridos siete.

Petro dijo que "la autoría del hecho se atribuye al llamado frente 36 del EMC", cuando inicialmente atribuyó el ataque al Clan del Golfo, una organización fundada por ex paramilitares y narcotraficantes.

Lo que se sabe hasta ahora es que los uniformados brindaban seguridad a erradicadores manuales de hoja de coca.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reiteró que el ataque lo perpetraron los disidentes al mando de Alexander Díaz "Calarcá". "Cuando se tenga más clara la información se comunicará debidamente", aseguró Sánchez. (ANSA).