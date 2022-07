Colombia, a engrosar racha de victorias ante Ecuador en Copa América femenina

Colombia buscará el domingo engrosar su racha victoriosa ante Ecuador teniendo en mente el primer puesto del Grupo A de la Copa América femenina que juega en su país, y en la que también se enfrentarán Chile y Bolivia.

Tras descansar en la tercera fecha, y ser alcanzadas parcialmente por Paraguay en la punta con 6 puntos, las colombianas advirtieron su intención de superar a Ecuador en la ciudad de Cali.

La hinchada cafetera está convocada al Estadio Pascual Guerrero para el duelo que empezará a las 19H00 locales (00H00 GMT del domingo).

Antes (21h00 gmt), chile se verá las caras con bolivia, la peor ubicada en el grupo sin puntos y con 11 goles en contra en tres partidos.

Una victoria haría brincar a las australes hasta el mismo nivel de Paraguay, que descansará esta fecha.

- Puntaje perfecto -

Lejos de la calurosa Barranquilla, donde la selección masculina acostumbra a ser local en las eliminatorias mundialistas, el combinado femenino pretende someter a Ecuador con la ayuda del público de Cali.

"Mañana todos al Pascual Guerrero para acompañar a la Selección Colombia Femenina de Mayores en su tercer partido", tuiteó este sábado la federación de fútbol.

Previo al duelo ante Ecuador, las jugadoras se fijaron un objetivo ambicioso: 12 puntos en los cuatro partidos de la fase de grupos.

"Queremos ir primeros porque queremos tener el torneo con un puntaje perfecto", soltó la defensa Manuela Vanegas ante los medios.

En su misma línea, la figura de Colombia, Leicy Santos, anticipó un equipo ordenado que se lanzará al ataque para poner un pie en la siguiente ronda.

"Vamos a hacer todo lo que esta en nuestro control y avanzar como primeras", dijo la volante del Atlético de Madrid. "Ir con todo por lo que tanto anhelamos y lo que tanto les queremos dar a todos ustedes (los colombianos) que es (...) clasificar al Mundial (de 2023) y a los Olímpicos" de 2024.

Al frente estará la tricolor, que llega golpeada tras perder con Chile y una nueva derrota comprometería sus intenciones de avanzar a la semifinal como uno de los dos mejores equipos de la zona.

"Tenemos que seguir, olvidar este partido y pensar en Colombia, no hay de otra", sentenció la entrenadora de Ecuador, Emily Lima, después de ese encuentro.

- Lobo feroz -

En el Grupo A, todas las selecciones se convierten en lobos feroces cuando tienen que enfrentar a Bolivia.

Los partidos ante las del altiplano, llenas de errores defensivos y mansas en el ataque, son una oportunidad para ampliar el registro de goles a favor, uno de los ítems de desempate.

Primero Ecuador les anotó seis, Colombia tres y Paraguay dos. Ahora Chile se relame para conseguir una victoria crucial en sus aspiraciones de clasificar a la semifinal.

"Es importante que podamos hacer nuestro juego, que controlemos el partido, que nosotras propongamos y mantengamos el ritmo (...) para poder marcar", dijo la delantera Daniela Zamora al canal de Youtube de La Roja.

Pero la defensa Daniel Saenz mantiene sus prevenciones ante un rival que no tiene nada que perder. "No nos podemos confiar, los partidos aquí son todos importante, aquí no hay ningún rival fácil", concluyó.

Das/cl