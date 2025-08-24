Colombia: A la cárcel hermano de temido jefe disidente

El hermano del temido jefe disidente fue arrestado el pasado viernes y señalado por la Policía como el "principal operador de confianza" de "Iván Mordisco", con 11 años de "trayectoria criminal, consolidando redes de narcotráfico, finanzas ilícitas y logística en el sur del país".

A Vera Fernández la Fiscalía le atribuye el asesinato de un excombatiente de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ocurrido el pasado 9 de junio en zona rural del municipio de El Peñón, departamento de Cundinamarca, al norte de Bogotá.

En esa misma población fue detenido Vera Fernández y en su poder las autoridades hallaron una escopeta, un arma traumática, un revólver y munición de distintos calibres.

"Este hombre presuntamente disparó en tres ocasiones contra la víctima causándole la muerte y dejó el cuerpo abandonado en una zona boscosa, donde fue encontrado por las autoridades.

Posteriormente, a través de comunicaciones telefónicas, habría reconocido su autoría en el ataque y explicado las motivaciones para hacerlo", detalló la Fiscalía.

El sospechoso no aceptó los cargos, sin embargo, el juez de la causa ordenó su envío a prisión. El arresto del hermano de "Iván Mordisco" se produjo un día después del ataque con coche bomba perpetrado por los disidentes en Cali que dejó seis personas muertas y 78 heridos. (ANSA).