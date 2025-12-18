Colombia: A prisión dos exministros del gobierno Petro

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó este jueves el envío a prisión de los exministros de Hacienda e Interior del gobierno de Gustavo Petro, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, respectivamente, en el marco del juicio que se adelanta por el pago de coimas a congresistas para el trámite de normas en el Legislativo.

La magistrada Aura Rosa Baquero, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, ordenó el encarcelamiento tras señalar a Velasco de ser el "presunto autor de los delitos de concierto para delinquir, determinador del punible interés indebido en la celebración de contratos y como coautor del delito de cohecho por dar u ofrecer".

Mientras que en el caso de Bonilla se ordenó su detención, tras ser señalado de los delitos de "concierto para delinquir, determinador del punible interés indebido en la celebración de contratos y como coautor del delito de cohecho por dar u ofrecer".

La fiscal recaudó pruebas que demostrarían que Bonilla y Velasco "lideraron, promovieron y encabezaron" una "organización criminal" que impulsó la entrega de contratos a congresistas en sectores de infraestructura y atención de desastres para tramitar sin cortapisas proyectos de ley del Ejecutivo.

Por este caso están detenidos dos altos funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), una de las asesoras del exministro de Hacienda, y los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes (diputados). (ANSA).