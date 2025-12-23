Colombia: A prisión, presunta red de traficantes de drogas

De acuerdo a las pruebas recaudadas por la Fiscalía colombiana, la presunta estructura criminal, conocida como "Los Cómbita", convencía a personas para que viajaran a España con alijos de cocaína ocultos en maletas de doble fondo o en sus prendas de vestir.

Lo novedoso es que las personas que aceptaban hacer el viaje recibían la droga en los baños ubicados en las zonas de abordaje del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, cuando restaba muy poco tiempo para salir el vuelo a Europa, precisó el ente investigador.

"En el curso de la investigación se han acreditado eventos delictivos que involucran a viajeros que pretendían volar a Valencia (España) y fueron descubiertos por las autoridades minutos antes de ingresar a las aeronaves", detalló la Fiscalía.

(ANSA).