Colombia: Abatido por el Ejército de Colombia un dirigente de uno de los frentes de la guerrilla de 'Iván Mordisco'

MADRID, 25 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Defensa de Colombia ha anunciado la muerte de un dirigente del Estado Mayor Central (EMC) de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que lidera alias 'Iván Mordisco' en una operación en el interior del país, en lo que ha celebrado como un "duro golpe" contra este grupo armado después del atentado con un coche bomba que la semana pasada dejó en Cali seis muertos y cerca de 80 heridos.

"¡Cayó el cuarto cabecilla al mando de alias 'Mordisco'! Alias 'Dumar' o 'Chito' (...) fue muerto en el desarrollo de operaciones militares en el municipio de El Retorno, Guaviare, gracias a una operación conjunta entre el Ejército, la Policía, la Fuerza Aérea y la Fiscalía colombianos", ha destacado en su cuenta de la red social X.

Según la cartera ministerial, este combatiente con una "trayectoria criminal de 15 años" es responsable de haber liderado distintos atentados, incluido uno contra unidades militares en la vereda Bolivia, Argelia (Cauca) que se saldó con cuatro soldados muertos el pasado año.

Asimismo, el Ministerio ha subrayado que "tenía la orden directa de alias 'Mordisco', de consolidar los corredores estratégicos de Meta y Guaviare, con integrantes provenientes de Cauca y Nariño, para confrontar a las disidencias de alias 'Calarca'", en alusión al Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF).

"¡No hay lugar vedado para la Fuerza Pública, estamos cerrando el cerco para llegar a la guarida de alias 'Mordisco'!", ha asegurado la cartera dirigida por Pedro Sánchez.