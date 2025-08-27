Colombia: Abogado de familia Miguel Uribe no comparte fallo

“Bajo la Ley de Infancia y Adolescencia se impuso una de las sanciones más altas al menor que asesinó a Miguel Uribe Turbay: 84 meses. Respetamos la decisión, pero esa sanción nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado. Esta ley incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo”, afirmó Mosquera.

Esta tarde se conoció que un juez de conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) privó de su libertad en un centro de atención especializada, al menor de edad que le disparó en tres ocasiones a Uribe, en un ataque ocurrido el pasado 7 de junio.

Tras dos meses recluido en un centro especializado bajo pronóstico crítico, el congresista murió.

El 4 de agosto, la Fiscalía sindicó al menor de edad de los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, tras detallar su papel en el crimen, en el que también participaron cinco adultos, todos presos.

El sistema SRPA se estableció en el país mediante una ley de 2006 y aplica a jóvenes vinculados a crímenes entre los 14 y 18 años, quienes reciben sanciones de pérdida de libertad bajo un modelo que busca protegerlos, rehabilitarlos y educarlos, lejos del sistema carcelario, pero con órdenes de detención en lugares especiales. (ANSA).