Colombia: Abogados de Uribe presentan apelación

El escrito de 900 páginas contiene los argumentos con los que los abogados de Uribe esperan cambiar el destino judicial actual del exmandatario, detenido bajo prisión domiciliaria en una amplia hacienda de su propiedad ubicada en el noroeste del país.

Los defensores del expresidente aseguraron que el escrito contiene los elementos jurídicos necesarios para demostrar que la jueza 44 penal del circuito de conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, "incurrió en una serie de errores de hecho y de derecho a partir de apreciaciones notoriamente sesgadas".

Para los abogados la jueza habría incurrido en falta de garantías de imparcialidad judicial y desconocimiento de normas frente a la manera como se obtuvieron algunas de las pruebas condenatorias, entre ellas las interceptaciones telefónicas que por presunto error de la Corte Suprema de Justicia se hicieron y en las que se grabaron llamadas entre Uribe y uno de sus abogados.

También esperan demostrar que hubo un supuesto sesgo frente a los testimonios de testigos a favor de Uribe y, al contrario, se hizo una defensa de quienes lo acusaban, según los abogados, que además pretenden que el Tribunal invalide algunas pruebas, entre otros argumentos.

Los magistrados que revisarán la apelación del caso Uribe son los juristas Manuel Antonio Merchán, Alexandra Ossa y Leonor Oviedo, designados por el Consejo Superior de la Judicatura, que creó tres despachos temporales que se encargarán de los procesos de los togados, que estarán dedicados exclusivamente al estudio de la apelación. (ANSA).