Colombia: Abren puestos de votación para las legislativas y primarias

Se renovará el Congreso y se votan las primarias presidenciales

ANSA - BOGOTA, 08 MAR - A las 8 horas locales (13 GMT) se dio apertura oficial a los 13.493 puestos de votación dispuestos en todo el país, a los que están convocados 41.287.084 de colombianos para renovar el Congreso y votar las primarias presidenciales de la derecha, centro y el progresismo.

Un total de 3.801 candidatos están inscritos para estos comicios legislativos; de ese total, 1.701 aspiran a los 108 escaños en el Senado, de circunscripción nacional, y los restantes 2.010, por las 188 curules a la Cámara de Representantes (diputados), de votación regional.

En tanto, para las consultas internas o primarias están en disputa 16 aspirantes, divididos en la Consulta de las Soluciones: salud, seguridad y educación (2, centro), La Gran Consulta por Colombia (9, derecha) y el Frente por la Vida (5, progresistas).

Los puestos de votación cerrarán a las 16 horas (21 GMT), momento a partir del cual empezará el preconteo de votos.

Se estima que dos horas después se tendrá un panorama general de cómo quedaron distribuidas las diferentes fuerzas políticas en disputa. ANSA.

