Colombia acumula descenso en producción promedio de petróleo y gas durante 2025

BOGOTÁ, 12 feb (Reuters) - La producción de petróleo de Colombia disminuyó un 3,4% interanual en 2025 a 746.000 barriles promedio día (bopd), informó el jueves la estatal Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)

Solo en diciembre, la producción de crudo cedió un 1,1% interanual a 747.171 bopd

La ANH no suministró una explicación a las variaciones

Pero el gremio Campetrol atribuyó el descenso a la declinación natural de los campos y a las afectaciones operativas derivadas de eventos de entorno como protestas y bloqueos en las zonas de producción

En la misma línea, la producción comercializada de gas colombiano se contrajo un 17,1% interanual durante 2025 a 794,5 millones de pies cúbicos por día (mpcd)

En el último mes del año pasado la producción de gas cayó un 22,7% interanual a 693 millones de pies cúbicos por día

"Esta variación mensual no compromete la seguridad energética del país ni obedece a decisiones de política pública del Gobierno nacional", precisó la ANH en un comunicado

El Gobierno del presidente Gustavo Petro prohibió desde su posesión en agosto de 2022 la firma de nuevos contratos de exploración de hidrocarburos, al tiempo que impulsa un proceso de transición hacia energías limpias y renovables para alejar al país de la dependencia del petróleo y del carbón

"Para recuperar de manera sostenida la producción de gas y petróleo, el país requiere gestionar la conflictividad en los territorios, desarrollar los proyectos offshore, los yacimientos no convencionales (fracking), aumentar el factor de recobro de los campos actuales y mejorar la competitividad para la firma de nuevos contratos, así como aumentar la actividad exploratoria", precisó Nelson Castañeda, presidente de Campetrol en una nota

(Reporte de Nelson Bocanegra)