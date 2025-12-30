Colombia: Acusan de otro asesinato a sospechoso de crimen de senador

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por el órgano judicial, Artega sería el responsable intelectual del crimen de una persona en Bogotá, ejecutado el 15 de junio mediante la contratación de un sicario.

El ente investigador relató que Arteaga pagó poco más de US$1000 para asesinar a un rival local en la disputa por el control y distribución de drogas.

Por este delito, la Fiscalía lo acusó ante un juez de los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, cargos que no aceptó.

Meses atrás las autoridades también le atribuyeron a Arteaga la participación en el crimen de un ciudadano mexicano ocurrido el 30 de junio de 2024 en el sector El Poblado, en Medellín (noroeste).

Además es juzgado como presunto responsable de coordinar el homicidio del senador Uribe, al señalar que definió "los roles que debían cumplir los otros implicados antes, durante y después" del crimen (ANSA).