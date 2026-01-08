Colombia afirma que presidenta interina de Venezuela visitará a Petro en Bogotá

Colombia afirmó este jueves que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitará Bogotá para reunirse con el mandatario Gustavo Petro, luego del arresto de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Sin precisar una fecha, la presidencia colombiana sostuvo en un comunicado que Petro recibirá a su homóloga en el palacio de gobierno "con el fin de contribuir a una salida a la crisis política de Venezuela".

El líder colombiano intenta asumir un rol protagónico en las relaciones entre Washington y Caracas luego de haber conversado telefónicamente el miércoles con Donald Trump, quien lo había amenazado antes con una acción militar en su país.