Colombia: al menos 15 personas murieron tras el accidente de una aeronave

La avioneta del tipo Beechcraft 1900 fue hallada en el sector de Curasica, zona rural de La Playa de Belén, en el departamento de Norte de Santander (noreste). La aeronave partió del aeropuerto Camilo Daza a las 11:40 de la mañana (17:42 GMT) y debía aterrizar en el aeródromo Aguas Claras de Ocaña a las 12:05 del mediodía (18:05 GMT).

El último contacto que la avioneta tuvo con el control de tráfico aéreo fue a las 11:54 de la mañana (17:54) y a las 14 horas (19 GMT) se dio por agotada la autonomía de vuelo, según Satena, que reportó que cinco aeronaves iniciaron la búsqueda del aparato.

"Hoy el país está de luto. Acompañamos con profundo respeto y solidaridad a las familias de las víctimas. Desde el primer momento actuamos con toda la capacidad del Estado y seguiremos acompañándolos en este doloroso proceso", expresó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Mientras que la Aeronáutica Civil señaló que se activaron "los equipos técnicos de investigación para establecer, con rigor y transparencia, las causas de este lamentable accidente, conforme a los protocolos nacionales e internacionales".

La investigación debe dar cuenta de las circunstancias del siniestro, información que será pública una vez concluyan las pesquisas, detalló la Aerocivil.

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, lamentó la tragedia y envió un mensaje de "solidaridad y sentidas condolencias a las familias, amigos y seres queridos de las víctimas". (ANSA).