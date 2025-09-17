Colombia: Al menos cinco muertos en un motín en una comisaría en Colombia
Colombia: Al menos cinco muertos en un motín en una comisaría en Colombia
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -
Al menos cinco personas han muerto durante un motín en una comisaría situada en el municipio colombiano de Munza, en pleno centro del país, después de que un grupo de presos prendiera fuego a unos colchones, desatando un posterior incendio que ha dejado otros siete afectados. Las víctimas son los mismos presos que iniciaron la revuelta dentro de una de las celdas de este centro de detención transitoria, sobre el que las llamas se propagaron a gran velocidad, según ha informado el gobernador de Cudinamarca, Jorge Emilio Rojas, a través de su cuenta de la red social X. Rojas ha detallado que los fallecidos no presentaban quemaduras, por lo que habrían fallecido por inhalación de humo, el mismo cuadro que presentan los otros siete afectados que se encuentran bajo observación.
Otras noticias de Incendio y muerte
- 1
Cuadernos: quiénes son y cuánto ofrecieron los 48 imputados para evitar el juicio oral
- 2
Aston Villa quedó eliminado por penales en la tercera rueda de la Copa de la Liga
- 3
Científicos descubren a las momias más antiguas conocidas en el mundo: tienen 12.000 años y no son egipcias
- 4
La inusual declaración del rey de España sobre la “insoportable” crisis en Gaza