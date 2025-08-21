Colombia: al menos dos muertos por explosión en Cali

“Después de la derrota producida a la columna Carlos Patiño con la pérdida de buena parte del cañón del Micay, tenemos una reacción terrorista en Cali con dos civiles muertos”, afirmó el presidente colombiano, Gustavo Petro.

El mandatario aseguró que “el terrorismo” ejercido por el Estado Mayor Central (EMC) obedece al “control” que sobre esa organización ejerce la junta del narcotráfico, una suerte de unión de mafiosos de varios lugares, quienes operan en Dubai.

“El gobierno considera aquí y le pide al mundo que considere a la junta del narcotráfico como una organización terrorista”, reclamó el mandatario desde su cuenta de la red social X.

Alejandro Eder, alcalde de Cali, principal ciudad sobre el Pacífico colombiano, rechazó y condenó el atentado, al tiempo que ofreció una recompensa de hasta US$100.000 por “información que permita identificar y capturar a los responsables”.

“Cali no bajará la guardia ante este atentado y solicitamos al Gobierno Nacional mayor acompañamiento para garantizar la tranquilidad de los caleños”, manifestó Eder.

El atentado en Cali se suma al derribamiento de un helicóptero de la Policía en el departamento de Antioquia (noroeste), en el que murieron ocho uniformados y ocho más resultaron heridos, en un hecho atribuido a disidentes.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que “el terrorismo pretende intimidarnos y doblegarnos con sus actos criminales”, pero “nuestra determinación inquebrantable para erradicarlos y garantizar la seguridad de nuestra sociedad. No cederemos ni un paso ante el miedo”. (ANSA).