Colombia.- Al menos siete muertos en nuevos combates entre el ELN y disidencias de las FARC en el noreste de Colombia

MADRID, 28 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Al menos siete personas han muerto en enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC en la región nororiental de Catatumbo, escenario de la última crisis humanitaria en Colombia provocada por el desplazamiento forzado de su población huyendo de estos combates.

La nueva disputa se ha producido en el municipio de El Tarra, informa Caracol Radio. La región ha vuelto a quedar atrapada en medio del fuego cruzado entre el ELN y el frente 33, a pocas semanas del primer aniversario del peor estallido de violencia en la región en los últimos tiempos, que dejó más de 70.000 desplazados.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, decretó el estado de conmoción interior para poder hacer frente a los graves problemas de seguridad surgidos en la región, que hace frontera con Venezuela, por los enfrentamientos entre los dos grupos armados, que se disputan principalmente el control de los cultivos de coca.

Además de reforzar la seguridad y la presencia del Estado, el Gobierno ha estado incentivando a las comunidades locales el cambio de cultivos a través de subsidios mientras desarrollan nuevas actividades agrícolas. El objetivo es erradicar unas 25.000 hectáreas de estas plantaciones ilegales.

Estos enfrentamientos, que acabaron de estallar a mediados de enero de este año, fueron también el detonante que necesitó Petro para ordenar la cancelación de las negociaciones del ELN con el Gobierno.