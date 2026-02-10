Colombia alcanzaría 4.200 megavatios de capacidad de generación de energía renovable en 2026: gremio

BOGOTÁ, 10 feb (Reuters) - Colombia incrementaría en un 8,1% su capacidad de generación de energía renovable a 4.200 megavatios al cierre de 2026, por la entrada en operación de un portafolio de proyectos en etapa de desarrollo, proyectó el martes el principal gremio del sector

El país sudamericano cerró el año pasado con 3.885 megavatios de capacidad de generación de energía renovable, con lo que cubrió el 13% de la capacidad total de generación de energía eléctrica de la nación

En cuanto al portafolio de proyectos en etapa de desarrollo, unos 1.043 megavatios adicionales se preparan para iniciar construcción durante este año, dijo un informe de la Asociación de Energías Renovables, SER Colombia

A mediano plazo, una serie de proyectos por 5.843 megavatios tiene previsto iniciar construcción entre 2027 y 2029

"A mediano plazo, para 2027 y 2028, la colaboración será determinante. El desarrollo de nuevas tecnologías como eólica offshore y geotermia, junto con las interconexiones internacionales, contribuirá a fortalecer aún más la soberanía energética de Colombia", dijo Alexandra Hernández, presidenta de SER Colombia, citada en el comunicado

No obstante, el gremio señaló que a corto plazo se requieren acciones como expedir en firme normas acordadas con el Gobierno sobre entrada en operación de plantas menores, almacenamiento con baterías, autogeneración remota, contratos de largo plazo y agilizar trámites, entre otras

Según el gremio, el país puede duplicar la actual capacidad de generación de energía en los próximos 5 años y llegar hasta los 9.000 megavatios. "Esto significa incorporar al menos 6.000 megavatios nuevos de energía renovable, con una inversión cercana a US$5.000 millones", aseguró Hernández

El país duplicó en 2025 su capacidad instalada en pequeños proyectos de autogeneración a 1.200 megavatios, en hogares, comercio e instituciones y minigranjas solares, en los que empresas y fondos de pequeño y gran tamaño han comenzado a mostrar interés

Colombia busca desarrollar fuentes de energía renovable solar, eólica y geotérmica como parte de la política del Gobierno del presidente Gustavo Petro de alejar al país de su dependencia de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón

No obstante, los inversionistas en la cuarta economía de América Latina enfrentan obstáculos regulatorios para poder acelerar la entrada y puesta en operación de iniciativas en el sector energético

Un proyecto de energías renovables puede tardar entre tres y seis años antes de entrar en operación, de los cuales alrededor del 70% del tiempo se ocupa en el cumplimiento de alrededor de 15 procesos administrativos, enfrentando obstáculos similares a los de la industria de hidrocarburos, como la resistencia de las comunidades indígenas y retrasos normativos. (Reporte de Nelson Bocanegra Editado por Luis Jaime Acosta)