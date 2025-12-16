Colombia: Alerta para evitar llegada de gripe AH3N2 variante K

"Aunque el subclado K no se ha detectado en Sudamérica, su expansión en Europa y Norteamérica incrementa el riesgo de introducción en la región, por lo cual se debe fortalecer la vigilancia virológica y genómica activa, así como la estrategia de vacunación a los grupos de riesgo y las medidas de control", señalaron el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS).

Ambas instituciones precisaron que tanto la Influenza AH1N1 y AH3N2 del tipo A circulan por el país todos los años, en proporciones similares menores del 5%.

Advirtieron que el primer escenario de aumento de la circulación de estos dos subtipos de influenza A será en los próximos meses, coincidiendo con el temporal de lluvias del primer semestre del año, razón por la que recomendaron ampliar y fortalecer la vacunación contra este tipo de gripes, con énfasis en los menores de 3 años y los adultos mayores de 60 años, así como a los trabajadores sanitarios y las personas con comorbilidades como asma, EPOC, hipertensión y cardiopatías.

