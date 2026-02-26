Colombia: Alerta por dos candidatos al Congreso desaparecidos

La Oficina en Colombia de la ONU para los Derechos Humanos reclamó garantías para que se proteja la vida y se deje en libertad de "forma inmediata y sin ninguna condición" a Guetío, una lideresa del pueblo indígena Nasa, quien aspira a uno de los escaños destinados a la paz en la Cámara de Representantes, por el departamento del Cauca (suroeste).

Su equipo de campaña informó que desde la noche del miércoles perdieron contacto con la candidata, luego de participar en un acto de proselitismo en zona rural del municipio de El Tambo, Cauca.

"Solicitamos a todas las autoridades competentes y de forma coordinada con las autoridades indígenas, a redoblar los esfuerzos en el marco de la búsqueda urgente de Ana Guetío.

Expresamos nuestra profunda preocupación por este hecho y damos seguimiento", dijo la ONU DDHH.

Mientras que la vicepresidenta, Francia Márquez, reclamó el respeto por la "vida, dignidad e integridad" de Guetío y exigió su entrega inmediata, sin que hasta el momento se sepa si fue retenida por un grupo armado ilegal.

En el caso de Vásquez, su familia relató a radios locales que el candidato del Partido Conservador (centro derecha, oposición) desapareció sin dejar rastro en el municipio de Pelaya, departamento del Cesar (norte), y hasta el momento "nadie se ha comunicado", para dar cuenta de su paradero, afirmó su esposa Adriana Avendaño, a Blu Radio.

Su partido rechazó y condenó la desaparición del candidato a la Cámara de Representantes (diputados) por el Cesar, al sostener que se perdió su rastro tras salir de Pelaya rumbo al municipio de Aguachica y hasta ahora solo se halló su vehículo con sus pertenencias en el interior.

"El Estado debe actuar de inmediato y con toda su capacidad para ubicarlo. Ojalá no esté en poder de ningún grupo armado ilegal ni sea otra señal de intimidación a la democracia en las regiones, como lo hemos denunciado", afirmó el partido Cambio Radical (centro derecha, oposición). (ANSA).