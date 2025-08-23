Colombia: Álvaro Uribe en libertad visita lugar de magnicidio

El expresidente colombiano Alvaro Uribe (2002-2010) confió este sábado en que el lugar donde ocurrió el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe se convierta en un sitio que inspire la "seguridad" en el país.

"Que en el paso por este lugar, Miguel inspire la seguridad para que algún día haya paz", reclamó Uribe, al visitar el parque en Bogotá donde ocurrió el atentado al congresista de su partido Centro Democrático (oposición de derecha) el pasado 7 de junio y que le costó la vida.

"Que en el discurrir por este lugar, el alma quede acerada para contribuir en la construcción de un Estado con seguridad legítima y democrática", agregó Uribe, que logró hace unos días salir de la prisión domiciliaria que le impuso la jueza que lo condenó a 12 años.

Uribe obtuvo su excarcelación mediante un mecanismo jurídico de reclamación de derechos fundamentales. Su caso está en apelación en el Tribunal Superior de Bogotá, que a más tardar en octubre debe decir si ratifica la condena o la modifica.

El exmandatario ha regresado a las calles para motivar a sus seguidores, en el inicio de la campaña presidencial de 2026, sobre la base de cuestionamientos hacia el gobierno izquierdista de Gustavo Petro, al que acusa de una grave crisis de orden público y hasta económica, un método político que le funcionó en el pasado contra el expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018) y que llevó a Iván Duque al poder (2018-2022). Uribe busca convencer al país de su oferta de seguridad y mano dura, cierre de cualquier propuesta de paz y asegurar las condiciones económicas para el empresariado.

En poco más de un mes, el Centro Democrático elegirá al candidato presidencial de esa colectividad, que a inicios del próximo año se enfrentará a otros candidatos de oposición para elegir a un solo aspirante que representará a la derecha, en las elecciones presidenciales de mayo de 2026. (ANSA).