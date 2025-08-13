Colombia: Álvaro Uribe, Petro "instigador" de crimen

“Asesinaron a Miguel, que ejercía la oposición crítica y razonada, con la instigación de la venganza inducida por el Presidente de la República, que encontró como muletilla acusar de asesino y torturador al expresidente Turbay, abuelo de nuestro mártir”, afirmó Uribe, en una carta leída en el Congreso y difundida por él desde su cuenta de X.

Uribe se refirió a Julio César Turbay Ayala, presidente de Colombia (1978-1982) y abuelo de Miguel Uribe, quien en su mandato impulsó un "Estatuto de seguridad" que avaló a las fuerzas militares para hacer allanamientos sin permisos judiciales y detenciones arbitrarias, incluso se reportaron denuncias de desapariciones y hasta torturas a guerrilleros detenidos, como lo reveló la Comisión de la Verdad.

“En la historia del magnicidio de nuestra Patria ha habido odios políticos y acciones criminales, pero estamos ante el caso excepcional del discurso presidencial, instigador. La instigación presidencial ha resonado en los oídos de los terroristas que responden con la advertencia de que continuará la desaparición de la oposición”, acusó Uribe en su discurso.

Las investigaciones adelantadas por la Policía y la Fiscalía tienen tras las rejas a seis personas, entre ellas al menor de edad que le disparó el 7 de junio al senador mientras adelantaba un mitin político en un barrio de Bogotá, mientras que la principal hipótesis de las autoridades apunta a que las disidencias de las extintas FARC denominadas Segunda Marquetalia ordenaron el crimen.

Uribe pidió que a la investigación se permita que “órganos de inteligencia de países amigos como los Estados Unidos, el Reino Unido e Israel ayuden”, aduciendo que “esclarecer la autoría intelectual de este crimen es una necesidad que no nos devolverá a Miguel, pero ayudará a aterrar al delincuente”.

En su larga misiva, el expresidente habló incluso de Venezuela, al sostener que el presidente Petro ha propuesto que los militares colombianos salgan en defensa de “la tiranía narco comunista de Maduro, que puede ser objetivo de la acción armada de los Estados Unidos”.

“Y ya que se habla de ejércitos hermanos, es muy importante que el ejército de Venezuela no corra ese riesgo y saque definitivamente a Maduro. Que nuestras Fuerzas Armadas hagan una reflexión para no participar en ese riesgo”, advirtió Uribe. (ANSA).