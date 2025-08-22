Colombia amanece con un nuevo atentado menos de 24 horas tras el ataque a una base militar y un helicóptero

MADRID, 22 Ago. 2025 (Europa Press) -

El centro de localidad de Florencia, en Caquetá, se ha despertado en la madrugada de este viernes por una fuerte explosión de la que solo se lamentan daños materiales, apenas menos de 24 horas después de otros atentados que en Cali y Antioquia que, combinados, han dejado una veintena de muertos y decenas de heridos.

La explosión ha tenido lugar en uno de los principales centros neurálgicos de la ciudad, afectando fachadas y algunos establecimientos, si bien en el momento en el que el artefacto abandonado en una papelera detonó, sobre las 3:00 hora local, no había nadie por los alrededores, informa el diario LA NACION.

El comandante de la Policía de Caquetá, el coronel César Pinzón, cree que podría tratarse de algún tipo de represalia ejecutada por el Frente Rodrigo Cadete de las disidencias de las FARC contra los comerciantes que se niegan a pagar extorsiones, que alcanzan en algunos casos los 60 millones de pesos colombianos (12.800 euros).

En lo que va de año, las autoridades han detenido a treinta personas en Florencia, capital del departamento, por este tipo de prácticas, entre ellos Rubiel Cabrera, alias 'Raúl', jefe financiero del Frente Rodrigo Cadete de las disidencias que lidera Alexánder Mendoza, alias 'Calarcá'.

El Gobierno de Gustavo Petro decidió en abril de este año suspender las operaciones militares contra el citado grupo a fin de poder establecer cierta confianza entre las partes en las negociaciones de paz.

En las últimas horas, Colombia ha sufrido dos atentados de gran magnitud. En Cali, al menos ocho personas han muerto y cerca de 80 más han resultado heridas después de una explosión cerca de las inmediaciones de un cuartal del Ejército, en el que es el ataque más grave en la capital de Valle del Cauca desde 2019.

Otros doce policías han muerto y otros trece han resultado heridos después de que el helicóptero en el que viajaban fuera alcanzado por un dron este jueves a su paso por Amalfi, en Antioquia, noroeste de Colombia.

Las autoridades locales han atribuido estos ataques a las disidencias de Néstor Vera Fernández, 'Iván Mordisco', si bien no descartan tampoco que están detrás las que comanda 'Calarcá'. Por su parte, el Gobierno central apunta al Clan del Golfo.