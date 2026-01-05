Colombia anuncia continuidad y cooperación con EE. UU para combatir el narcotráfico

Por Luis Jaime Acosta

BOGOTÁ, 5 ene (Reuters) - Colombia continuará coordinando y cooperando con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico con base en la inteligencia y tecnología del Gobierno de Washington, dijeron el lunes los ministros del Interior y de Justicia del país sudamericano.

El anuncio de Colombia de que la lucha contra el narcotráfico se tiene que seguir librando de manera conjunta se produjo un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, como “un enfermo” y admitió la posibilidad de realizar una operación militar en el país andino.

El fin de semana, tropas de Estados Unidos, por orden de Trump, incursionaron en Venezuela y capturaron al presidente Nicolás Maduro, quien el lunes se declaró no culpable, en una corte de Nueva York, de los cargos de narcoterrorismo.

“El Gobierno de Colombia (…) le hace saber al Gobierno de Estados Unidos, a través de una agencia de inteligencia de ellos, que vamos a seguir coordinando y cooperando en la lucha contra el narcotráfico”, dijo en una declaración grabada en video el ministro del Interior, Armando Benedetti.

El funcionario sostuvo que las operaciones coordinadas antidrogas se realizarán “con base en la inteligencia y la tecnología” de Estados Unidos “para destruir laboratorios, estructuras criminales y sus campamentos”.

Por su parte, el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, dijo en la misma declaración que la lucha contra el narcotráfico se tiene que librar de manera conjunta porque afecta a los dos países.

“Seguiremos haciendo hincapié en la lucha contra este flagelo, particularmente en la frontera colombo-venezolana. El propósito es seguir caminando de la mano contra ese flagelo que tanto daño le hace a los dos países”, afirmó Idárraga.

Colombia rechazó las declaraciones del domingo de Trump en referencia a Petro y a una posible acción militar en su territorio y las calificó como una “injerencia indebida”.

Posteriormente, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, dijo que hay una “oportunidad de oro” para fortalecer la cooperación internacional contra el narcotráfico y permitir que ganen las naciones y pierdan los criminales.

Estados Unidos presiona a Colombia para obtener mejores resultados en la lucha contra el narcotráfico ante un considerable aumento en los últimos años de los cultivos de hoja de coca, la materia prima de la cocaína.

Pero el Gobierno de Petro sostiene que alcanzó niveles sin precedentes de decomisos de cocaína y que solo en 2025 la cifra de incautaciones se acercó a las 1.000 toneladas métricas.

En la producción y tráfico de cocaína en Colombia están implicados, según fuentes de seguridad, las guerrillas izquierdistas, bandas criminales conformadas por antiguos paramilitares de derecha y otras organizaciones que sostienen nexos con cárteles internacionales, como los mexicanos.

El narcotráfico es considerado como el principal combustible que alimenta el conflicto interno de seis décadas de Colombia que ha dejado más de 450.000 muertos. (Luis Jaime Acosta)