Colombia anuncia el alto el fugo unilateral de una decena de grupos armados irregulares

El alto comisionado para la Paz de Colombia, Danilo Rueda, ha anunciado que ya son más de diez los grupos armados al margen de la ley que han iniciado un alto al fuego de forma unilateral, apenas una semana después de que el presidente, Gustavo Petro, informara de su intención de proponer al Ejército de Liberación Nacional (ELN) un cese de las hostilidades para comenzar a negociar la paz.

Entre los grupos que han hecho saber al Gobierno su intención de sumarse al cese momentáneo de las hostilidades están el Estado Mayor Central (EMC), la disidencia de la Segunda Marquetalia, los paramilitares del Clan del Golfo, o las autodenominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta.

"Cada grupo con su propia identidad está expresando su disposición para ser parte de la paz total. En esta parte de la exploración se les ha pedido no matar, no desaparecer, no torturar", ha explicado en las últimas horas Rueda en una rueda de prensa desde Casa Nariño.

Rueda ha destacado que la decisión tomada por los grupos armados podría dar paso al anuncio de un alto el fuego multilateral que adelantó Petro hace unos días y al que poco después otra de las disidencias de las FARC, el Frente 1, afirmó estar dispuesto a unirse. Su líder, Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', ordenó a los suyos "evitar al máximo" los enfrentamientos con las fuerzas del Estado.

En lo que respecta al ELN, Rueda ha informado de que todavía se está trabajando en los "protocolos" del posible diálogo y que una vez ya fijados, el presidente Petro designará a los representantes del Estado colombiano para la mesa de negociación, cuenta la emisora RCN.

Rueda también ha hecho referencia al rechazo que una parte de la sociedad colombiana, entre ellos antiguos jefes negociadores de los acuerdos con la ya disuelta guerriila de las FARC de 2016, ha mostrado a la inclusión de Luciano Marín Arango, alias 'Iván Márquez' a esta nueva negociación, al considerar que ya perdió su oportunidad cuando los abandonó y retomó la lucha armada.

"Todas las críticas se tienen en cuenta", ha dicho cuando se le ha cuestionado por el líder de la Segunda Marquetalia. Sin embargo, ha apuntado que actualmente las víctimas siguen padeciendo la violencia a pesar del acuerdo de paz de 2016, por lo que "necesita ser profundizado".