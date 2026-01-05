Colombia anuncia que continuará coordinando y cooperando operaciones antidrogas con EE. UU

BOGOTÁ, 5 ene (Reuters) - Colombia continuará coordinando y cooperando con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico con base en la inteligencia y tecnología del Gobierno de Washington, dijeron el lunes los ministros del Interior y de Justicia del país sudamericano.

El anuncio de Colombia de que la lucha contra el narcotráfico se tiene que seguir librando de manera conjunta se produjo un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, como “un enfermo” y admitió la posibilidad de realizar una operación militar en el país andino.

El fin de semana, tropas de Estados Unidos, por orden de Trump, incursionaron en Venezuela y capturaron al presidente Nicolás Maduro, quien el lunes se declaró no culpable, en una corte de Nueva York, de los cargos de narcoterrorismo. (Luis Jaime Acosta)