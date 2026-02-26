Colombia: aparece uno de los candidatos dados como desaparecido

"Tenemos la información de que ya se encontró a la señora, ya apareció y estamos a la espera de que la fuerza pública se reúna con ella", afirmó Sánchez a la prensa desde Santa Marta, en el norte del país.

Previamente, la Unidad Nacional de Protección (UNP) había informado sobre el posible hurto del vehículo oficial en el que se movilizaba Guetio, quien es parte de las listas que buscan uno de los escaños de paz en el departamento del Cauca, al suroeste del país.

El equipo de campaña de Guetio comunicó que se perdió el contacto con la líder del pueblo Nasa la noche del miércoles, mientras viajaba hacia el municipio de Morales tras participar en un acto de proselitismo en una zona rural de El Tambo, Cauca.

En el caso de Andrés Vásquez, las autoridades han establecido una recompensa de aproximadamente US$13.500 por información que conduzca a su liberación. Vásquez perdió su rastro tras partir del municipio de Pelaya rumbo a Aguachica, en el departamento del Cesar, donde solo se encontró su vehículo con sus pertenencias en el interior. Las autoridades continúan activamente su búsqueda (ANSA).