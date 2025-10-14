Colombia apela a la "inteligencia emocional" para enfrentar a la Argentina en el Mundial Sub-20

El seleccionador de Colombia, César Torres, destacó este martes la importancia de jugar con "inteligencia emocional" el partido ante Argentina, por las semifinales del Mundial Sub-20 de Chile 2025, y aseguró que sus jugadores tienen el miércoles "una cita con la historia y con el fútbol".

"Hay que competir, pero hay que jugar con mucha inteligencia emocional, todo se define en la cancha. Hay un plan de juego que tenemos que seguir, creerlo, ir con certeza y con hambre a cada pelota, que se note que Colombia tiene hambre de triunfar", dijo Torres en rueda de prensa en la antesala del partido.

Colombia, presente en 12 ediciones del Mundial Sub-20, logró su mejor resultado con un tercer puesto en Emiratos Árabes Unidos 2003. Argentina, con seis títulos en 18 participaciones, no gana el torneo desde 2007, cuando se coronó en Canadá.

"Cada partido nos trae nuevas historias, nuevos desafíos tácticos. Ellos están preparados para cualquier desafío, tienen carácter, esto es un trabajo que no lo detiene nadie ya, solo nosotros mismos y siento que nosotros no lo vamos a detener", agregó el entrenador de 49 años.

Torres reiteró que Colombia "fue mejorando paulatinamente" con el paso de los partidos, pero reconoció: "no hemos conseguido nada".

Al margen del rival, el DT dijo que Colombia tiene que ocuparse de sí misma. "Competir con lealtad, con valentía y después jugar. Por mi cabeza pasa todo lo eminentemente futbolístico, ellos saben a quién van a enfrentar", matizó el seleccionador de los cafeteros.

Colombia sufrirá ante la Albiceleste las bajas de Neyser Villarreal, actual goleador del Mundial (5) y autor de un triplete en la victoria 3-2 sobre España en los cuartos de final, y del lateral Carlos Sarabia, ambos suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas.

cl/ag