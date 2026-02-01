Colombia: arrestado el fugitivo italiano Lorenzo Dei Meneghetti en Colombia

Su captura se produjo en Ciénaga, al norte de Colombia, en el marco de una operación conjunta de la policía local, el servicio de cooperación internacional italiano y la Interpol, que ha sido calificada por Bogotá como de "impacto internacional".

Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, Dei Meneghetti está vinculado al narcotráfico sudamericano y es responsable de organizar el envío de cocaína hacia redes criminales en Italia, Túnez y Albania.

Las investigaciones revelan que el italiano había ingresado al país con documentos falsificados, haciéndose pasar por ciudadano rumano, con la intención de coordinar conexiones internacionales para el tráfico de drogas hacia Italia, España y Marruecos.

La policía colombiana destacó que el arresto forma parte de una estrategia más amplia contra el crimen organizado transnacional y ha permitido la localización y captura de otros objetivos de alto valor para Italia.

Este es el segundo arresto de un ciudadano italiano en Colombia en pocos días; previamente, Roberto Nastasi fue detenido en Bello, en el área metropolitana de Medellín, como presunto enlace entre la 'ndrangheta y el Clan del Golfo, una organización criminal colombiana involucrada en el narcotráfico.

(ANSA).