Colombia: Arrestan a colombiano condenado en Italia

Es Mauricio Cortés Mosquera, acusado de violación sexual (ANSA) - BOGOTÁ, 17 AGO - Las autoridades colombianas, en colaboración con la oficina local de Interpol, arrestaron en el municipio de Restrepo (Valle del Cauca, suroeste) al colombiano Hernán Mauricio Cortés Mosquera, requerido por las autoridades de Italia por el delito de violación sexual y amenazas.

"Al retenido, condenado por el tribunal de Mantova de Italia, se le acusa de haber obligado a su prima, menor de 14 años, a realizar actos sexuales mediante amenazas", aseguró el general Carlos Fernando Triana, director de la Policía de Colombia.

El arresto se produjo tras un "intercambio de información en tiempo real" entre las autoridades colombianas y la Central de Interpol en Roma, sumado a labores de vigilancia, análisis de información y manejo de fuentes.

El general Triana aseguró que el arresto de Cortés Mosquera es el número 18 en el marco del programa de "asistencia liderado y financiado por la Unión Europea, posicionándose como el segundo país con más retenciones, después de España". (ANSA).