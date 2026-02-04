Colombia: Arrestan a disidente pedido en extradición por EEUU

Pedro Sánchez, ministro de Defensa, señaló que el detenido está pedido mediante circular roja de Interpol por autoridades norteamericanas que lo requieren por los delitos de "conspiración para brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera".

El jefe de la cartera de Defensa aseguró que el presunto disidente "controlaba el cultivo, procesamiento y comercialización de cocaína, y coordinaba rutas del narcotráfico con carteles en Ecuador y Perú".

Sánchez agradeció el trabajo conjunto de la fuerza pública colombiana, en asocio con la agencia antidrogas estadounidense DEA, en una muestra de "la efectividad de la cooperación internacional contra el narcotráfico y el terrorismo". (ANSA).