Colombia: arrestan a jefe narco pedido por Brasil

La Policía colombiana aseguró que el detenido es el presunto jefe de una organización criminal con tentáculos en Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia y Argentina, encargada de recibir y distribuir cargamentos de cocaína desde Colombia hacia países de Suramérica y naciones europeas como España y Holanda.

"Con esta acción contundente cerramos corredores internacionales del narcotráfico, debilitamos las finanzas ilícitas y protegemos la seguridad regional y global. Seguiremos trabajando de forma articulada para que los criminales transnacionales respondan ante la justicia y no encuentren refugio en el territorio colombiano", aseguró el general William Castaño, director de la Policía Antinarcóticos.

Durán Bautista fue entregado a la Fiscalía General que se encargará de tramitar el pedido de extradición, mientras que el general Castaño aseguró que la detención fue un gran golpe contra "el narcotráfico transnacional". (ANSA).