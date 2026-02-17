Colombia: arrestan a jefe narco pedido por Brasil
Gustavo Durán Bautista fue capturado en Cúcuta
La Policía colombiana aseguró que el detenido es el presunto jefe de una organización criminal con tentáculos en Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia y Argentina, encargada de recibir y distribuir cargamentos de cocaína desde Colombia hacia países de Suramérica y naciones europeas como España y Holanda.
"Con esta acción contundente cerramos corredores internacionales del narcotráfico, debilitamos las finanzas ilícitas y protegemos la seguridad regional y global. Seguiremos trabajando de forma articulada para que los criminales transnacionales respondan ante la justicia y no encuentren refugio en el territorio colombiano", aseguró el general William Castaño, director de la Policía Antinarcóticos.
Durán Bautista fue entregado a la Fiscalía General que se encargará de tramitar el pedido de extradición, mientras que el general Castaño aseguró que la detención fue un gran golpe contra "el narcotráfico transnacional". (ANSA).