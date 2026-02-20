Colombia: arrestan a narco que enviaba cada mes 3 toneladas de cocaína a EE. UU

El detenido está pedido en extradición por la Corte del Distrito Este de Texas, donde es acusado de los delitos de concierto para distribuir cocaína y conspiración para el tráfico de drogas ilícitas.

La Policía aseguró que el sospechoso es miembro de Segunda Marquetalia, uno de los grupos disidentes de las FARC que no aceptó los acuerdos de paz, y detalló que los envíos de tal volumen de droga los realizaba a través de semisumergibles, lanchas rápidas y barcos pesqueros.

Durante el proceso de investigación para dar con su paradero, que hace parte de una operación de la policía denominada "Estrategia Esmeralda Plus", las autoridades decomisaron siete toneladas de cocaína y dos semisumergibles.

"Con este resultado enviamos un mensaje claro y contundente a las organizaciones criminales, la Policía Nacional mantiene intacta su capacidad investigativa, operativa y de coordinación internacional para ubicar y capturar a quienes pretendan consolidar redes de narcotráfico con alcance global", afirmó el general William Rincón, director de la Policía colombiana.

(ANSA).