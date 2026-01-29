Colombia: arrestan a pareja colombiana por crímenes en Europa

Se trata de María Belsir Cubillos Durán y Carlos Arturo Ortiz Alvarez, señalados además de ser los presuntos responsables de la desaparición de una pareja de ciudadanos franceses en septiembre de 2019, en zona rural de la comuna de Vanxains, en Dordoña (Francia).

Además de ser las últimas personas con las que tuvo contacto la pareja europea, Cubillos Durán y Ortiz Alvarez están acusados de apoderarse de bienes de los desaparecidos y hacer gastos suntuosos por más de 15.000 euros con sus tarjetas bancarias.

"Las evidencias recopiladas por las autoridades francesas y la información obtenida en Colombia dan cuenta de que Cubillos Durán y Ortiz Alvarez serían integrantes de una red delincuencial transnacional, dedicada al hurto en diferentes modalidades en Francia, España y otros países", detalló este jueves la Fiscalía.

Los sospechosos fueron enviados a prisión por petición del órgano judicial, que destacó el intercambio de información y pruebas que aportaron las autoridades francesas para dar con el paradero de estas personas y acusarlas ante el juez de la causa.

