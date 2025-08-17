Colombia: Arrestan a presunto delincuente que usaba cocodrilo

Así lo aseguró el teniente coronel Daniel Peralta, comandante encargado del distrito especial de Policía de Buenaventura, puerto sobre el Pacífico colombiano, quien dijo que Zuluaga Arroyo era colaborador de la banda criminal denominada "Los Espartanos".

"En diligencias anteriores, nuestras unidades le incautaron un cocodrilo, que de acuerdo a las investigaciones habría sido utilizado como método para desaparecer personas", afirmó el coronel Peralta, al dar cuenta del arresto.

En Colombia existen 23 tipos de caimanes, una especie de menor tamaño al cocodrilo, que se alimenta de peces y crustáceos y que habita en aguas dulces, en su mayoría en los ríos de las llanuras del este del país, según el Instituto Humboldt, una organización privada adscrita al Ministerio de Ambiente que investiga la biodiversidad local.

El oficial aseguró que Zuluaga Arroyo, arrestado por miembros de la Policía y la Armada en el barrio Viento Libre, está sindicado de "homicidio, tráfico de estupefacientes y aprovechamiento ilícito de recursos naturales".

Los Espartanos son una organización criminal de origen paramilitar que mantiene una rivalidad con otro grupo denominado Los Shottas por el dominio de la criminalidad en el puerto de Buenaventura, entre ellos el tráfico de drogas.

En el pasado, ambas organizaciones han sido señaladas por las autoridades por la desaparición de personas en esa región del país. (ANSA).