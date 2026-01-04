Colombia: arrestan a presunto miembro del Comando Vermelho

El sospechoso fue detenido durante labores de registro y control de la Policía, al confrontar su identidad con bases de datos apareció que en su contra había una orden de arresto internacional de Interpol Brasil por los delitos de tráfico de estupefacientes, lavado de activos y concierto para delinquir.

Las autoridades brasileñas sostienen que Ipuz Prada tiene nexos con esa estructura internacional, a quienes presuntamente blanquea dinero, a través de empresas fachada y criptoactivos.

"El trabajo en conjunto entre las agencias de seguridad y la policía de Colombia es esencial para garantizar la seguridad y la paz en el país. La cooperación interinstitucional no solo optimiza recursos, sino que también fortalece las capacidades para enfrentar los desafíos más complejos que surgen del crimen organizado y otras amenazas transnacionales", puntualizó el director de la Policía, general William Rincón. (ANSA).