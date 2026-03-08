Colombia: arrestan al hermano del jefe de disidencias del EMC

El operativo de detención del presunto disidente se llevó a cabo en el municipio de Falan, departamento del Tolima (sur), por parte de integrantes de la Policía.

Vera Fernández está acusado de los delitos de homicidio agravado, secuestro y porte ilegal de armas, además se le vincula con el asesinato de excombatientes de las extintas Farc que se acogieron al acuerdo de paz de 2016.

"De acuerdo con las autoridades, alias "La Jota" sería el responsable de coordinar homicidios selectivos contra firmantes de paz, y estaría vinculado al asesinato de Angel Cediel Ordóñez Sandoval, ocurrido el 17 de enero de 2026", aseguró la Policía.

El detenido sería pieza clave en el abastecimiento de material de intendencia y equipos de alta tecnología para el EMC, según el reporte de las autoridades. (ANSA).